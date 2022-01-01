حظك اليوم برج الدلو السبت 1-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يحرص المهتمون بعلوم الأبراج والفلك، من مواليد برج الدلو على متابعة توقعات البرج في العام الجديد، وخاصة بالتزامن مع بداية السنة الميلادية الجديدية 2022، وبداية عام جديد بآمال وطموحات جديدة، لمعرفة ما تخبئه لنا النجم والكواكب، إذ يتحكم علم التاروت والفلك، في تحديد صفات كل برج على أساس يوم وتاريخ الميلاد، والسنة الفلكية.

وبالتزامن مع أول أيام 2022، تستعرض جريدة وموقع «الوطن»، لقرائها ومتابعيها، توقعات خبيرة الأبراج وعلوم الفلك، عبير فؤاد، لـ حظك اليوم وقراءتها لبرج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي لمختلف الأبراج، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

اليوم تعرف كيف توطد علاقاتك وتطورها، وتكشف عن موهبة هائلة في التواصل.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

القمر بمنزل الأصدقاء يعدك اليوم بأجواء حلوة وصداقات جديدة تجذب اهتمامك وتعرف كيف توطدها.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.