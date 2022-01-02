حظك اليوم برج الحوت الأحد 2-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الحوت أنّه يمتلك خيال واسع، فهو شخصية حساسة وعاطفية، مثالي ويتهرب من الواقع، كتوم للأسرار وغامض، إرادته ضعيفة وسهل الانقياد، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

ينصحك الوضع الفلكي بالتركيز على دقة الأداء، وقد تميل اليوم للقيام بتنمية أعمال، ومن السهل أن تكسب دعم الزملاء أو رؤساء العمل.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

رغم الضغوط.. القمر الجديد بمنزل الأصدقاء يمنحك اليوم سحرا وتألقا وحضورا، ويدفعك لمناقشة بعض الأفكار مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.