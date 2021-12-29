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محمود مسلم

حظك اليوم برج الحوت الخميس 29-12-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:00 ص | الأربعاء 29 ديسمبر 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

يعاني مواليد برج الحوت من عدد من الضغوط والمسؤوليات، ورغم ذلك يستطيع من خلال التفكير بعمق أن يحول الأزمات إلى نجاح على المستوى المهني أو العاطفي.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يجعلك تفرح اليوم بالمستجدات وقد تملك قدرة هائلة على تحقيق مكاسب وتطور.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

الشمس وعطارد يدفعانك للانفتاح والانطلاق مع من تحب ومع الأصحاب، وقد تميل للقيام بسفر أو رحلة تجمعك بهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.

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