«الري»: نراقب كفاءة ونوعية المياه من السد العالي حتى تصل لأقصى نقطة

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه لمنع حدوث أية مشكلة مستقبلا، وتستهدف وزارة الري أدوات تكنولوجية حديثة لمراقبة المياه في السد العالي ومع خروجها منه حتى تصل لأقصى نقطة مع التأكد من نوعيتها وكميتها.

عبدالعاطي: هنبطن الترع ثم إدخال نظام الري الحديث سواء بالتنقيط أو الري بالرش

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه ولتطبيق الاستفادة القصوى من نظم الري الحديث فسنحتاج إلى تطوير المنظومة بـ3 مستويات، أولهم تبطين الترع لتقليل الفواقد، ولن يتم الاقتراب من تطوير الترع الرئيسية، والاهتمام بمستوى المساقي بداخل الأرض، «هنبطنها وبعد كده هندخل بنظام الري الحديث سواء بالتنقيط أو الري بالرش، والمستوى المتقدم هو الري الذكي لأن المياه لو زادت عن حدها في الأرض النبات هيعفن، وعملنا مجس يدوى للرطوبة».

عبدالعاطي: الهيئة العربية للتصنيع تقوم بتصنيع 3 آلاف جهاز ري ذكي

وأوضح أن أحد المواطنين المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية قد أحضر إليه جهازا يمكن للفلاح ري أرضه ومعرفه أهم المعلومات عنها عبر هاتفه المحمول، وكان جهاز يعمل بفكرة سهلة يمكن تنفيذها في مصر، وعلى الفور قام بصناعه الجهاز مع العاملين معه بالوزارة وبعد نجاحهم في تلك الخطوة تواصلوا مع الهيئة العربية للتصنيع من أجل تصنيع 3 آلاف جهاز مثله.

وفند: «الجهاز بيقوم بإرسال رسائل للفلاح على هاتفه من أجل ري الأرض، والتطوير بتاعها أنه بيقدر يشغل نظام الري من على موبايله، وكمان الجهاز بيعمل تحليل لمكونات واحتياجات العناصر الناقصة في التربة من سماد، وأيضا العوامل الجوية كسرعات الرياح».

وأكد أنه قد تم استخدام الجهاز حاليا بالفعل في أماكن تجريبية، بمجس يدوي من أجل التطوير، «بنستهدف الفلاح البسيط بمنظومة الري الذكي علشان نساعده ينتج ويصدر ويزود كمية إنتاجه ويوفر مياه».