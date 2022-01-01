وزير التموين عن الدعم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .. كلنا محتاجين

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الزيادة السكانية في مصر تُسبب مشكلات عديدة، إذ أن مصر تزيد 2.5 مليون نسمة سنويًا، «دي دولة لوحدها، ربنا يبارك ويزيد في العزوة والكلام اللي بنسمعه ده، بس عاوز أقول إن كل حاجة لها إمكانياتها، إحنا دولة عندها إمكانيات معينة تستطيع أن تخدم عدد معين، زدنا أكتر من هذه الامكانيات، هنلاقي زيادة الفقر وزيادة العوز».

الرئيس السيسي دائما يستخدم المواجهة في حل أي مشكلة

وأضاف «المصيلحي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك طريقتين لعلاج أي مشكلة، إما طريقة الاحتواء، وهي ترك الأمور تسير على ما هي عليه، أو طريقة المواجهة، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يستخدم الطريقة الأخيرة وهي مواجهة أي مشكلة والعمل على حلها، « زيادة السكان بتعمل مشكلة كبيرة، شوف كل سنة عاوزين كام فصل وكام مستشفى وكام وحدة سكنية وكام دعم، وطبعًا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها».

المساواة في الدعم ما بين غير المتساويين مش عدل

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: «إحنا وسعنا قد كدة، لازم كلنا نواجه هذه المشكلة، فيه مسؤولية شخصية على المواطن، لازم نعيد توزيع الدعم تاني، المساواة بين غير المتساويين مش عدل، فيه ناس محتاجة نقف جنبها وناخد بالنا منهم، وناس المفروض نقولهم انتم مش محتاجين، والرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يوجه بهذه الأمور، نحن قادرين على وضع قواعد أساسية لازمة مع كل الجهات المسؤولة عن الدعم».

فيه ناس واقفة بعربيات عشان تصرف التموين

وواصل: «هنقسم الناس ونقول الفئة دي مثلا تأخذ الدعم كله، ودي تاخد 70% ودي تاخد سكن بس، ودي متخدش حاجة خالص، أنا أعرف أن فيه ناس واقفة بعربيات تصرف التموين، مش بقول انه مش محتاج، ما كلنا محتاجين».