«الري» عن التغير المناخي: ثلث محافظات الدلتا ستتضرر بواقع 4 ملايين شخص

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن وعي المصريين تجاه أزمات المياه زاد مؤخرًا؛ ولكن تحويل هذا الوعي إلى فعل لم يحدث حتى الآن، وتحويل الوعي لفعل سيكون من خلال الضمير والقانون الرادع، «القانون الجديد بيجرم تلويث المجاري المائية».

«عبد العاطي»: «التغيرات المناخية ستزيد بشكل يقلق دول العالم»

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن التغيرات المناخية ستزيد بشكل يقلق كافة دول العالم، ولو زادت درجات الحرارة أو قلت بشكل كبير يدى إلى موت المحصول الزراعي، ولذا يجب أن يكون هناك جاهزية في هذا الباب، «الحرارة لما هتزيد القطب المتجمد الشمالي هيسيح، وده سيؤدي إلى زيادة منسوب المياه في البحر المتوسط وهيخش على محافظات الدلتا ويغرقها، وهتكون المحافظات دي معرضة لخطر الغمر بالمياه، وحوالي ثلث الدلتا ستتضرر وتؤثر على حياة 4 ملايين شخص».

«عبدالعاطي»: تم الانتهاء من حماية 120 كيلو متر من محافظات الدلتا

وأوضح أنه لحماية محافظات الدلتا فقد تم تحديد المناطق الخطرة في الدلتا وشمال سيناء ومرسي مطروح، وتم الانتهاء من إنشاء حواجز بطول 120 كيلو متر من أجل حماية تلك المحافظات، وسيتبقى 120 كيلو متر آخرين لحماية الدلتا، «فيه خطط سنوية شغالين عليها لتخفيف أثر الغرق أو موج البحر العالي».

وفند: «فيه إضافات للتربة بتمنع التبخر بشكل كبير، عن طريق مساحيق بتترمي على الأرض علشان تحبس المياه للنبات لأخر نقطة».

وأكد أن الأولوية في استخدام المياه العذبة هو طعام المواطنين والسلع الاستراتيجية، أما وبالنسبة لنباتات الزينة فسيتم زراعتها من خلال مياه معالجة ولكن بها نسبة ملوحة زائدة لمواكبة نباتات الزينة، «نباتات العطرية ونباتات الزينة والنباتات الطبية قيمتها الاقتصادية عالية وبالتالي لن يتم الاستغناء عنها».