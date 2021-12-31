السر في نجاح أي رحلة.. اعرف أجر الدليل البدوي في سانت كاترين عام 2022

الدليل البدوي في مدينة سانت كاترين، يعد أحد أسباب نجاح الرحلات السياحية في الجبال والوديان، والأجهزة الأمنية لا تسمح لأي سائح بالصعود إلى قمم الجبال، ولا بالخروج إلى الوديان.

يقول اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الدليل البدوي في المدينة هو مفتاح النجاح لأي رحلة سياحية في الجبال والوديان لأنه بوصلة السفر والعودة، موضحا أنه جرى عقد ندوات تثقيفية للعاملين في مجال الدليل البدوي لتعريفهم بالإسعافات الأولية التي تقدم للطوارئ.

450 جنيها سعر الدليل البدوي في 2020

قال عيد خضر مسؤول الأدلة في سانت كاترين لـ«الوطن»، إن الدليل البدوي لم يرتفع أجره من منذ سنوات بالرغم من ارتفاع أسعار كل شيء، لذا تقرر زيادة أجر الدليل لتصبح 450 جنيها في اليوم بدلا من 250 جنيها، مشيرا إلى أن الدليل البدوي لديه أسرة والتكاليف الحياتية أصبحا مرتفعة ومصدر الرزق الوحيد له هو مهنته.

وأضاف أن الدليل لا يعمل طوال الشهر بل هناك نظام يسير عليه الدليل بحيث كل أفراد قبيلة الجبالية يستفيد من هذا النظام.

كانت «الوطن» انفردت في نوفمبر الماضي بنشر تقرير حول الدليل البدوي وكشف مسؤول الأدلة عن ارتفاع أجر الدليل البدوي مطلع عام 2022.

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500 دليل بدوي في سانت كاترين

أكد رئيس مدينة سانت كاترين أن أعداد الدليل البدوي في المدينة تبلغ نحو 500 دليل كلهم مسجلين لدى شرطة السياحة ولهم بطاقات هوية وتصريح من وزارة الداخلية حتى يستطيع الصعود إلى الجبل برفقة الأجانب والعرب.

وقال إن معظم العاملين في مهنة الدليل البدوي بالمدينة يجيدون أكثر من لغة للتحدث مع السياح، ويتوارثون هذه المهنة من الآباء والأجداد.

وأوضح أنه جرى تزويد الجبال التي تستقبل سياح بثلاث نقالات للتدخل السريع ونقل المصابين.