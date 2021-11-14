سمية الخشاب عن زواج الصالونات: «أفشل نوع جواز.. والحاج متولي كان طفس»

قالت الفنانة سمية الخشاب، اليوم، إن زواج الصالونات، يعتبر أفشل نوع زواج، متابعة: «مش عارفه ازاي ممكن واحدة تتجوز واحد مشافتهوش إلا كذا مرة».

سمية الخشاب عن الحاج متولي: «طفاسة»

وأضافت سمية، ردا على أحد متابعيها عبر تويتر، والذي سأل عن كيفية زواج الحاج متولي 5 مرات: «طفاسة بعيد عنك، أنا أعرف ناس بتحب 3 في نفس الوقت، وبتكلم الـ3 في نفس الوقت والـ3 المساكين مش عارفين حاجة».

كما علقت سمية الخشاب على طلب وصاية برينتي سبريس، قائلة: «شكرا محكمة لوس أنجلوس على قبول طلبي، ومبروك يا بريتني بقيتي حرة بعد 14 سنة من العذاب والاستغلال يلا ارجعيلنا بأغان حلوة بقى كده عشان عايزه أحط أغاني جديده لقائمة الشغل بتاعتي».

وأضافت: «بريتني سبيرز دلوقتي بطلة قومية لأنها صمدت كل الوقت ده، أمال الست المسكينة اللي بتبقي طول حياتها في ولاية راجل وياريته بيتقي ربنا فيها دي تستاهل إيه؟، تمثال؟ تحيه لكل ست صبورة».

سمية الخشاب ومسلسل موسى

وكانت آخر أعمال سمية الخشاب مسلسل موسى، مع محمد رمضان، الذي عرض في رمضان الماضي، وحققت رواجًا كبيرًا، خاصة بعد ظهور زوجها السابق أحمد سعد في حلقات المسلسل الأخيرة، ما جعل الأمر يتحول لتريند على السوشيال ميديا، وبعدها قدمت سمية مع عمر كمال أغنية «أوعدك»، التي حققت 15 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

أما عن السينما، فكان آخر أعمالها فيلم «الليلة الكبيرة» عام 2015، مع عمرو عبدالجليل وأحمد رزق وزينة ووفاء عامر وسميحة أيوب وأحمد بدير وصبري فواز وسيد رجب، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبدالعزيز.