سمية الخشاب: ماعشتش مراهقتي وأمي كانت بتمنعني أبات عند خالي

تحدثت الفنانة سمية الخشاب عن فترة المراهقة في حياتها، قائلة: «أنا ملبن مصر معشتش فترة مراهقتي، أنا عاوزة أعيشها، مامتي كانت بتخاف عليا أوي في سن المراهقة، ولدرجة أنها خايفة عليا كانت بتحبسني».

أمي كانت مانعاني أقفل الباب عليا أنا وصاحبتي

وأضافت سمية الخشاب خلال استضافتها ببرنامج «بصراحة مع»، والذي يقدمه الفنان ماجد المصري على قناة «إم بي سي 1»، «أمي كانت منعاني أبات عند خالي عشان عنده ولاد وممنوع أبات عند عمي عشان عنده ولاد، شوف أد إيه الخوف، بعد الساعة مينفعش أتأخر، ولو صاحبتي عندي مينفعش أقفل الباب علينا».

وتابعت: «دلوقتي أنا فهمت لما كبرت أد إيه كان عندها حق وكانت بتخاف عليا فمبقتش أزعل، لكن الولاد دلوقتي مش فاهمين الحاجات دي، بس أنا معشتش سن المراهقة».

كنت بنزل وأوقف الشارع على رجل

كما تحدثت الفنانة سمية الخشاب عن أول قصة حب عاشتها، قائلة: «قلبي دق في الثانوية العامة، ابن الجبران شاغلني أنا عنيا، ابن الجيران والجو ده، مقدرش أكدب، أنا كنت بنزل الشارع وبوقفه على رجل، كان عندي سكريت كحلي وأنزله به الشارع يقف على رجل، القالب غالب، وشعري كان طويل».

سمية الخشاب لماجد المصري: حاسة فيه بيننا خد وهات

وتساءلت الفنانة سمية الخشاب عن عدم اشتراكها في عمل فني مع الفنان ماجد المصري، قائلا: «إحنا ممثلناش ليه؟ حاسة إن فيه بيننا خد وهات، زي الاتنين اللاعيبة في الملعب».

من ناحية أخرى، كشف الفنان ماجد المصري سبب معارضته بأن تعمل المرأة ممثلة، «أنا مش ضد إن الست تمثل، لكن ضد إن حد من بيتي يمثل»، لتقاطعه الفنانة سمية الخشاب قائلة: «ليه؟ ما بيتك ده مصر العيلة كلها، يعني إيه بيتك ما أنا قريبتك».

ماجد المصري: أنا ضد إن بنتي أو مراتي يمثلوا.. مش عاوز يشوفوا اللي شوفناه

ورد عليها ماجد المصري قائلا: «الست دي هتعم على الناس كلها، بالعكس، أنا ضد إن بنتي أو مراتي يشوفوا التعب اللي إحنا بنشوفه عشان المجهود الكبير».