الأرصاد تحذّر من سحب رعدية وشبورة ضبابية.. و5 نصائح في الطقس السيئ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض كبير في الرؤية الأفقية على معظم المناطق الشمالية خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، نتيجة تكون شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على الدلتا والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

استمرار فرص سقوط الأمطار

ويتوقع الخبراء تجدد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والدلتا، تكون متفاوتة الشدة وتزداد حدتها أحيانًا على معظم المناطق.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تزداد فرصة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل، كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الغربية «السلوم - مطروح - سيدي عبدالرحمن»، والسحب الممطرة على بورسعيد والدقهلية.

نصائح الأرصاد للمواطنين أثناء العواصف الرعدية

- تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

- عدم ملامسة أعمدة الإنارة.

- يفضل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

- يفضّل الوجود داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار.

- في أثناء سقوط الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والأخرى.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 17 11

الإسكندرية 17 12

وادي النطرون 17 10

طنطا 17 10

شبين الكوم 17 11

دمنهور 17 11

بلطيم 18 12

مطروح 17 11

السلوم 17 11

سيوة 18 10

بورسعيد 18 12

دمياط 18 11

الزقازيق 17 10

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 18 12

السويس 18 11

العريش 18 11

رفح 18 10

رأس سدر 17 12

نخل 16 05

نويبع 18 14

طابا 16 10

كاترين 12 01

الطور 19 11

شرم الشيخ 21 15

الغردقة 21 14

مرسى علم 21 14

الفيوم 17 09

بني سويف 17 08

المنيا 17 07

أسيوط 17 08

سوهاج 17 09

قنا 19 09

الأقصر 19 10

أسوان 21 11

إدفو 21 11

أبو سمبل 19 10

الوادي الجديد 19 05

شلاتين 24 15

أبو رماد 23 15

حلايب 22 15

رأس حدربة 21 14