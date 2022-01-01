الأرصاد: ذروة عدم الاستقرار في الطقس كانت أمس.. واليوم مر بسلام «فيديو»

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الإستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن ذروة حالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد كانت أمس الجمعة ومر اليوم بسلام، مشيرة لهطول الأمطار على بعض المحافظات الآن، ومنها محافظات شمال الصعيد والفيوم والمنيا وسوهاج وقنا وأسيوط، أمطار بين متوسطة وغزيرة ورعدية، وهناك مناطق مثل الغردقة وشرم الشيخ تعرضت للأمطار الرعدية مصحوبة بحبات البرد، واكتست شوارع الغردقة بحبات البرد.

مناطق من سيناء حدثت بها سيول متوسطة مثل الطور

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن مناطق من سيناء حدثت بها سيول متوسطة مثل الطور، ولكن الأمطار ما زالت مستمرة على سيناء والبحر الأحمر وبعض المناطق من شمال الصعيد، موضحة أن التحذيرات التي أصدرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأسبوع الماضي أوضحت أن الأمطار على هذه المناطق من الممكن أن تسبب السيول على المناطق الجبلية، مثل وسط سيناء.

أشد المحافظات مطر هي محافظات شمال الصعيد

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أشد المحافظات مطرا محافظات شمال الصعيد مثل أسيوط والمنيا وسوهاج والفيوم وشمال ووسط سيناء ومحافظات البحر الأحمر، موضحة أن قرار تعطيل الدراسة يعود لإمكانيات المحافظة وقدرتها على سحب المياه من الشوارع.

وكشفت مدير مركز الإستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أن الأمطار ستستمر غدا على السواحل الشمالية للبلاد، ولكنها أمطار خفيفة ومتوسطة ولا يوجد منها قلق، وتستمر أيضًا على محافظات البحر الأحمر وسيناء أمطار متوسطة، وستكون أقل مما حدث اليوم، محذرة من تجميع الأمطار بمخرات السيول الذي من الممكن أن يحدث غدا وهو أمر يجب الانتباه له.

فرص لتساقط أمطار خفيفة غير مؤثرة على القاهرة الكبرى

ونوهت مدير مركز الإستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود فرص لتساقط الأمطار الخفيفة غير المؤثرة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مشيرة لعودة الشبورة الكثيفة بالصباح الباكر على الطرق السريعة والمؤدية للطرق الزراعية والصحراوية.