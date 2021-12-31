مدرب صن داونز يتحدى الأهلي: سننهي العقدة الحمراء

أعلن مانكوبا منجيثي المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، التحدي في وجه نادي الأهلي بعد وقوع الفريقين في المجموعة الأولى ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.

مدرب صن داونز: جاهزون لإنهاء عقدة الأهلي

وقال «منجيثي» في تصريحات لصحيفة «تايمز لايف» الجنوب إفريقية: «الأهلي يعد الفريق الأكبر والأنجح في إفريقيا بتحقيق البطولة في 10 مناسبات، وأقصانا من الدور ربع النهائي في آخر نسختين، وهذا بحد ذاته يوحي بالتحديات التي سنواجهها أمام العملاق الأحمر، وسنعمل على إنهاء هذه العقدة».

وأضاف: «كذلك الهلال من أقوى الفرق في دوري الأبطال، فهم دائمًا في دور المجموعات، ودائمًا ما ينافسون على التأهل نحو ربع النهائي».

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