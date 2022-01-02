طرق سداد فاتورة الكهرباء عن شهر يناير 2022

يسعى مشتركو الكهرباء من أصحاب العدادات التقليدية في البحث عن منافذ سداد فواتير استهلاك الكهرباء لـ شهر يناير الجاري 2022 لعدم تراكم فواتير الاستهلاك خاصة الذين تمنعهم ظروفهم من الدفع لمحصل شركات توزيع الكهرباء أو من يفضلون طرق السداد إلكترونيًا.

طرق سداد فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر يناير 2022

وقال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات وفرت عدد من الطرق لسداد فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر يناير 2022 إلكترونيًا تنفيذًا لخطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية والحد من انتشار فيروس كورونا باستخدام كود السداد الإلكتروني الموجود على إيصال فاتورة الكهرباء أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر «www.eehc.gov.eg» لجميع فواتير شركات التوزيع «استعلام – دفع فواتير».

180 ألف منفذ إلكتروني لسداد فاتورة يناير 2022

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى إتاحة الشركة القابضة للكهرباء عدد من المنافذ التابعة لشركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى جميع المحافظات لسداد فاتورة شهر يناير 2022 منها 60 ألف نقطة تحصيل بـ «مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي» بالإضافة إلى 120 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق «فوري» على مستوى الجمهورية.

منافذ سداد فواتير الكهرباء عن شهر يناير 2022 لسكان شمال القاهرة وبورسعيد

أوضح المصدر، أن المشتركين في نطاق عمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء يمكنهم استخدام تطبيق المحمول «خدمات الكهرباء الذكية «App Store، وPlay Store»، و«https://ncedc.gov.eg» لتقديم 3 خدمات لكافة العملاء وهي «إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة» لافتا إلى أن المشتركين من سكان محافظة بورسعيد التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء يمكنهم استخدام تطبيق الخدمة (www.digital.gov.eg) على بوابة التحول الرقمي «إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة».