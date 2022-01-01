خطوات معرفة صحة فاتورة الكهرباء عن شهر يناير 2022.. منها قراءة العداد

على الرغم من اتخاذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددًا من الإجراءات لضمان إصدار فاتورة كهرباء تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين، فإن البعض لا يزال يعاني من إصدار فواتير كهرباء جزافية في بعض الأحيان بسبب القراءات العشوائية والخاطئة، لذا نقدم في السطور التالية كيفية معرفة صحة الفاتورة.

التأكد من صحة فاتورة الكهرباء يناير 2022 قبل السداد

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن المشترك من حقة التأكد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر يناير 2022 قبل السداد من خلال عدد من الخطوات التي وفرتها الشركة القابضة للكهرباء وشركات التوزيع التابعة لها في المحافظات قبل السداد باعتباره حقًا من حقوق المشترك من خلال اتباع عدة إجراءات.

مراجعة نمط الاستهلاك الشهري لقيمة فاتورة يناير 2022

واستعرض المصدر لـ«الوطن» عدة خطوات يجب أن يتبعها المشترك للتأكد من صحة الفاتورة قبل السداد أولها تبدأ من خلال مراجعة نمط الاستهلاك الشهري لقيمة فاتورة الكهرباء من خلال المقارنة مع الفاتورة السابقة بمراعاة الاختلاف في معدل الاستهلاك بين الشتاء والصيف وثبات الأحمال المركبة.

المقارنة بخانة القراءة الحالية المسجلة بالفاتورة

وأشار المصدر إلى أنه في حال ملاحظة المشترك أن قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر يناير 2022 مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلي يقوم بقراءة استهلاك العداد ومقارنتها بخانة القراءة الحالية المسجلة بالفاتورة، لافتا إلى أنه يمكن حساب قيمة فاتورة الاستهلاك عن شهر يناير الجاري قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة من خلال برنامج احسب فاتورتك.

تصوير قراءة العداد ليتم تصحيح الخطأ وسداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك

لفت المصدر إلى أنه في حال اكتشاف المشترك وجود فارق كبير بين قراءة العداد والقراءة الحالية للفاتورة يتم اللجوء إلى تقديم شكوى من خلال التوجه لفرع شركة توزيع الكهرباء التابع لمحل إقامته وتسجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد ويتم ذلك من خلال تصوير قراءة العداد ليتم تصحيح الخطأ وسداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.

وأوضح المصدر أن المشترك يمكنه أيضًا التقدم بشكوى في حال عدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121 كما يمكن تقديم شكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.