طريقة حساب فاتورة الكهرباء عن شهر يناير 2022 لأصحاب المحلات
كتب:
سلامة عامر
03:24 م | السبت 01 يناير 2022
فاتورة الكهرباء "ارشيف"
بدأ أصحاب المحال التجارية ممن يمتلكون عدادات كهرباء تقليدية في احتساب قيمة الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء عن شهر يناير الجاري 2022 بعد إجراء عمليات البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك الفاتورة التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء وشركات التوزيع التابعة، لإتمام عملية احتساب قيمة الفاتورة وفقا لأسعار شرائح الاستهلاك للعام المالي 2021-2022.
حساب فاتورة استهلاك الكهرباء للمحلات عن شهر يناير 2022
وتستعرض «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها للمواطنين كيفية احتساب فاتورة استهلاك الكهرباء لأصحاب المحلات عن شهر يناير 2022 طبقا لأسعار شرائح استهلاك الكهرباء للسنة المالية 2021-2022 «التعريفة التجارية» شاملة رسوم خدمة العملاء.
خطوات احتساب فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر يناير 2022 للمحلات التجارية
أولا : استهلاك 100 كيلووات ساعة = 70 جنيها
100 × .65 = 65 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 5 جنيهات
ثانيا : استهلاك 150 كيلووات ساعة = 195 جنيها
150 × 1.20 = 180 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها
ثالثا : استهلاك 250 كيلووات ساعة = 315 جنيها
250 × 1.20 = 300 جنيه
مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها
رابعا: استهلاك 300 كيلووات ساعة = 440 جنيها
300 ×1.40 =420 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها
خامسا: استهلاك 400 كيلووات ساعة = 580 جنيها
400 × 1.40 = 560 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها
سادسا: استهلاك 500 كيلووات ساعة = 720 جنيها
500× 1.40 = 700 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها
سابعا: استهلاك 600 كيلووات ساعة = 860 جنيها
600 × 1.40 = 840 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها
ثامنا: استهلاك 650 كيلووات ساعة = 942.50 جنيه
600 × 1.40 = 840 جنيها
50 × 1.55 = 77.50 جنيه
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها
تاسعا: استهلاك 750 كيلووات ساعة = 1097.50 جنيه
600 × 1.40 = 840 جنيها
150× 1.55 = 332.50 جنيه
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها
عاشرا: استهلاك 1000 كيلووات ساعة = 1485 جنيها
600 × 1.40 = 840 جنيها
400 × 1.55 = 620 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها
حادي عشر: استهلاك 1200 كيلووات ساعة = 1960 جنيها
1200 × 1.60 = 1920 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها
ثاني عشر: استهلاك 2000 كيلووات ساعة = 3240 جنيها
2000× 1.60 = 3200 جنيه
مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها