طريقة حساب فاتورة الكهرباء عن شهر يناير 2022 لأصحاب المحلات

بدأ أصحاب المحال التجارية ممن يمتلكون عدادات كهرباء تقليدية في احتساب قيمة الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء عن شهر يناير الجاري 2022 بعد إجراء عمليات البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك الفاتورة التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء وشركات التوزيع التابعة، لإتمام عملية احتساب قيمة الفاتورة وفقا لأسعار شرائح الاستهلاك للعام المالي 2021-2022.

حساب فاتورة استهلاك الكهرباء للمحلات عن شهر يناير 2022

وتستعرض «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها للمواطنين كيفية احتساب فاتورة استهلاك الكهرباء لأصحاب المحلات عن شهر يناير 2022 طبقا لأسعار شرائح استهلاك الكهرباء للسنة المالية 2021-2022 «التعريفة التجارية» شاملة رسوم خدمة العملاء.

خطوات احتساب فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر يناير 2022 للمحلات التجارية

أولا : استهلاك 100 كيلووات ساعة = 70 جنيها

100 × .65 = 65 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 5 جنيهات

ثانيا : استهلاك 150 كيلووات ساعة = 195 جنيها

150 × 1.20 = 180 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها

ثالثا : استهلاك 250 كيلووات ساعة = 315 جنيها

250 × 1.20 = 300 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها

رابعا: استهلاك 300 كيلووات ساعة = 440 جنيها

300 ×1.40 =420 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها

خامسا: استهلاك 400 كيلووات ساعة = 580 جنيها

400 × 1.40 = 560 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها

سادسا: استهلاك 500 كيلووات ساعة = 720 جنيها

500× 1.40 = 700 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها

سابعا: استهلاك 600 كيلووات ساعة = 860 جنيها

600 × 1.40 = 840 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها

ثامنا: استهلاك 650 كيلووات ساعة = 942.50 جنيه

600 × 1.40 = 840 جنيها

50 × 1.55 = 77.50 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها

تاسعا: استهلاك 750 كيلووات ساعة = 1097.50 جنيه

600 × 1.40 = 840 جنيها

150× 1.55 = 332.50 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها

عاشرا: استهلاك 1000 كيلووات ساعة = 1485 جنيها

600 × 1.40 = 840 جنيها

400 × 1.55 = 620 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها

حادي عشر: استهلاك 1200 كيلووات ساعة = 1960 جنيها

1200 × 1.60 = 1920 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها

ثاني عشر: استهلاك 2000 كيلووات ساعة = 3240 جنيها

2000× 1.60 = 3200 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها