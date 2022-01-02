طقس الغربية اليوم.. هطول أمطار غزيرة وموجة صقيع ورفع حالة الطوارىء

شهدت شوارع مراكز ومدن محافظة الغربية، صباح اليوم الأحد، استمرار موجة الطقس السيىء إثر هطول أمطار غزيرة، وهبوب موجة صقيع لانخفاض درجات الحرارة، ما تسبب في إرباك الأحوال المعيشية لأهالي المحافظة.

موجة الطقس السيىء تضرب الغربية

ورصدت «الوطن» هبوب رياح باردة مصاحبة لهطول الأمطار، ما تسبب في تكون كميات من البرك والمستنقعات بكل الطرق الفرعية والرئيسية، الأمر الذي أعاق مسار الحركة المرورية بالغربية بطرق «المحلة - طنطا»، و«سمنود - المنصورة»، و«المحلة - كفرالشيخ»، و«بسيون - قطور»، و«كفرالزيات - طنطا»، و«السنطة - زفتى»، وغيرها.

تذليل العقبات أمام الطلاب في امتحانات العملي

وفي ذات السياق، وجه ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، في تعليماته إلى مديري الإدارات التعليمية وقطاع شؤون الامتحانات، بتذليل أي عقبات محتملة تواجه الطلاب والطالبات أثناء أداء الامتحانات العملية بالمدارس.

كما وجه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، رؤساء مجالس المدن والأحياء ووكلاء المديريات برفع حالة الطوارىء القصوى، وتفعيل غرف العمليات والشكاوى لتلقي استغاثات المواطنين أثناء موجة الطقس السيىء والصقيع وهبوب الرياح والعواصف وهطول الأمطار.

رفع حالة الطوارئ بالغربية

وشدد محافظ الغربية في تعليماته إلى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الإقليم، على التنسيق الكامل مع مسؤولي شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتليفونات، لصيانة أي أعطال محتملة، تزامنا مع موجة الطقس السيىء.

وأشار محافظ الغربية إلى الدفع بـ494 معدة وسيارة لكسح وشفط مياه الأمطار الغزيرة المتراكمة بأنفاق الدلجمون وستوتة والكوبري السفلي بمراكز كفرالزيات وطنطا والمحلة، لتحقيق انتظام الحركة المرورية.