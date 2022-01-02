شاب بالبحيرة يحول سطح منزله لحقل متكامل: «مش بشتري خضار» (صور وفيديو)

دفعته ظروف تفشي فيروس كورونا وأيام الحظر إلى ابتكار طريقة جديدة لتزيين سطح منزله بالأشجار، لاسيما أنه يهوى الزراعة رغم أنها لم تكن مجال دراسته، فحول سطح منزله إلى حديقة متكاملة تبهر الناظرين لها. عدسة «الوطن» التقت الشاب علاء عبدالمنعم اللقاني في بث مباشر، لمعرفة تفاصيل مبادرته لتزيين أسطح المنازل.

تنفيذ الفكرة

في البداية يقول علاء اللقاني، إنه بدأ تنفيذ فكرته قبل عام مع بداية تطبيق حظر التجوال بالتزامن مع تفشي جائحة فيروس كورونا، مشيراً أنه رأى فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ما شجعه على البدء في تنفيذ الفكرة.

زراعة نباتات سريعة النمو

وتابع «اللقاني»، بأنه بدأ تنفيذ زراعة السطح ببعض النباتات التي تنمو سريعا ولا تتطلب جهدا كبيرا أو خبرة في مجال الزراعة، ومنها أنواع من الخضروات ونباتات الزينة والعطرية.

زراعة فاكهة الاستوائية

وأضاف أنه زرع بعض الفواكه الاستوائية، مثل «باشن فورت» والتي تُزرع في جنوب البرازيل، إلا أنه نجح في زراعتها، إضافه إلى مجموعة أخرى من الفواكه، وأتت بثمارها كما كان متوقعا.

وأشار إلى أنه يزرع أشجار الفاكهة وشجر المورينجا التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين «سي»، وتساعد أيضا على نقص الوزن، مضيفا أنه يشتري بعض الأشجار التي تنتج ثمارها بعد عام أو عامين.

طريقة الحصول على البذور

وذكر أنه من السهل الحصول على بذور تلك النباتات، إذ يتم شراؤها من المحال الزراعية، مضيفا أن الفاكهة الاستوائية صالحة للزراعة فوق الأسطح، وهذا ما لا يتوقعه عدد كبير من الأهالي.

وذكر أنه يتعرف على أمراض النبات من خلال شكلها الظاهري وتغير لون الأوراق، مشيرا أنه كان يستعين بعدد من المهندسين الزراعيين لوضع الحلول لتلك الأمراض في بادئ الأمر، إلا أنه اعتاد على ذلك وأصبح قادرا على معالجتها.

وقال إنه واجه مجموعة من الانتقادات مع بداية تنفيذ الفكرة، كونها لا ترتبط بمجال دراسته، إذ أنه خريج كلية الآداب، غير أنه أصر على استكمالها لرغبته في النجاح وتزيين سطح منزله، كما أنه يهوى زراعة الفاكهة والخضر.