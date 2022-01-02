وزير النقل يتفقد ورش «عمرات» عربات القطارات في كوم أبو راضي ببني سويف

واصل الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل جولاته التفقدية بورش هيئة السكة الحديد اليوم لمتابعة الإجراءات الخاصة بالعمرات والصيانة وزيادة عوامل السلامة والأمان بورش السكة الحديد حيث تفقد وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ورش كوم أبوراضي بمحافظة بني سويف المتخصصة في إجراء العمرات المختلفة لكافة أنواع العربات حيث تم تفقد أقسام الورشة المختلفة.

وتابع الانتهاء من تطوير دفعة جديدة من عربات الركاب لضمها لأسطول قطارات التشغيل اليومي للسكك الحديدية والذي أصبح كل عرباته التي يتم تشغيلها على خطوط الهيئة اما جديدة او مجددة وذلك للإستمرار في تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب ووجه الوزير بعدم خروج أي عربة من الورش قبل أن تجرى المراجعة الكاملة وان تتم كافة أعمال العمرات الخاصة بالعربات (البسيطة والمتوسطة والرئيسية) بأعلى مستوى من الجودة

وفي لقائه بالعاملين بالورشة أكد الوزير على ضرورة الانضباط في العمل والالتزام التام بمواعيد الحضور والانصراف ، ولفت إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وأن تقلد المناصب وفقًا للكفاءة وليس بالأقدمية وأن يتم الاستفادة المثلى من كافة المواد والخامات الموجودة بالورشة وترتيب وتصنيف كافة المواد غير القابلة لإعادة التشغيل تمهيدًا لتخريدها للاستفادة منها في تطوير الهيئة وكذلك قيام قيادات الورشة بخلق بيئة عمل مناسبة لكافة العمال لزيادة الإنتاجية.

وشدد على ضرورة أن يبذل الجميع كافة الجهود وفقاً للوصف الوظيفي المحدد لكل عامل وأن يعمل الجميع على النهوض بالورشة وإنتاحيتها، كما أكد الوزير أهمية عمل لجنتي الحوافز والمشتريات واللتين تتكونان من عدد من العاملين والمهندسين المختصين بالورشة

مشيرا إلى ضرورة استمرار تنفيذ خطة تطوير العنصر البشري الحالي والتي تعتمد مرتكزاتها على عدة محاور، منها: خلق بيئة عمل مناسبة، وحل المشكلات الإدارية كافة، وتحقيق العدالة بين كل الموظفين واستمرار تنفيذ الدورات التعليمية والتثقيفية والسلوكية لهم في إطار الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية والتي تشمل خمسة عناصر هي الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشري

جدير بالذكر أن ورش عربات الركاب بكوم أبو راضي من أكبر الورش المتخصصة في عمرة وتطوير عربات الركاب للسكك الحديدية فى الشرق الأوسط، وإفريقيا، وتم إنشاؤها على مساحة 75 فدانًا عام 1983