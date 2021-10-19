التضامن: فتح دفاتر حسابات استثماريـة للأطفال الأيتام

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، تقديم كل أوجه الدعم والرعاية الكاملة للطفل اليتيم، خاصة من ذوي الهمم، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

وأوضحت الوزارة، وفق بيان صادر عن بنك ناصر اليوم، أنه جرى فتح حسابات «ولادنا مستقبلنا»، الخاص بحسابات الأيتام في بنك ناصر الاجتماعي، بالتعاون مع الجمعية الشرعية ومع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وجمعية النور المحمدي، إذ جرى الاتفاق على فتح دفاتر حسابات استثمارية للأطفال بعوائد مميزة، ولا يجري السحب منها إلا بعد بلوغهم سن الثامنه عشر عاما، ما يكفل لهم كرامتهم، ويحقق اعتمادهم على أنفسهم.

50 ألف يتيم مستفيد من الدعم النقدي

وأشارت إلى أن الأيتام من الفئات المستهدفة في الدعم النقدي «كرامة»، ويصل عددهم 50 ألف يتيم مستفيد، وجار حصر الباقي من خلال قاعدة البيانات المتوفرة فى الجمعيات الأهلية.

وأكدت الوزارة، أن بنك ناصر أسس صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة «عطاء»، كأول صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق أحكام قانون سوق المال، يستهدف استثمار الأموال، ليوجه عائدها لصالح الأعمال التنموية، بهدف تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوى الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية.

350 جنيها معاش كرامة للطفل اليتيم شهريا

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن، إن الطفل اليتيم يحصل على معاش كرامة بقيمة 350 جنيها شهريا، موضحة أن الوزارة تعمل أيضا على تعبئة موارد لهم، وتوفير تمويل متميز يضمن استكمال تعليمهم الجامعي، ودعم إضافي لمن يحصل على درجات عالية، كما يتم العمل على تفعيل خط ساخن يقوم عليه منهم فيهم، بمعنى أنهم سوف يستقبلون شكاوى إخوتهم، ويوفون الوزارة بتقرير عما يحدث داخل المؤسسات.

وترعى وزارة التضامن الاجتماعي، ما يقرب من 428 ألف يتيم، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة، بالإضافة إلى 520 مؤسسة رعاية أيتام وكريمي النسب، لديها 10 ملايين طفل يتيم.