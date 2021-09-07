بعد التخلي عنها.. «رعاية الأيتام» تستغيث بوزيرة التضامن ومحافظ أسوان

وجهت جمعية رعاية البنين والبنات في محافظة أسوان رسالة استغاثة عاجلة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ أسوان، اليوم الاثنين، بسرعة التدخل لإنقاذ أطفال دار رعاية الأيتام بكورنيش النيل بأسوان من التشرد، بعد تظلمهم مما يعتبره القائمون على الجمعية قراراً من مدير عام التضامن بأسوان، يقضي بإنهاء عمل الدار، وإعادة طرحها للاستثمار.

طرح الدار للاستثمار

وقال «ممدوح مسكين»، أمين صندوق جمعية رعاية البنين بأسوان، إن هناك خطوات تنفيذية بدأت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان في اتخاذها بالفعل، من شأنها طرح دار رعاية الأيتام بمنطقة كورنيش النيل للاستثمار، مع تحويل الأطفال المقيمين بالدار إلى إحدى دور رعاية الأيتام بمحافظة قنا.

الدار تأوي 44 يتيماً و9 من مجهولي النسب

وأضاف «مسكين» أن قسم البنين بدار الرعاية يأوي 25 طفلاً يتيماً من الذكور، إضافة إلى 3 أطفال من مجهولي النسب، بينما يضم قسم البنات 19 طفلة يتيمة، فضلاً عن 6 من مجهولي النسب، حيث يقيم الأطفال إقامة كاملة، ويخدم الدار هذه الفئة منذ أكثر من 80 عاماً.

قرار التضامن لادعاء وجود مخالفات مالية وإدارية

وكشف أمين صندوق جمعية رعاية البنين بأسوان عن أن قرار مدير التضامن الإجتماعى بأسوان بسحب الدار وطرحها للاستثمار، يأتي بناءً على الادعاء بوجود مخالفات مالية وإدارية، مؤكداً أنه لا توجد أي مخالفات بشكل نهائي، وبناءً على المستندات والأوراق الرسمية الخاصة بجمعية رعاية البنين والبنات.

مديونيات مستحقة للكهرباء والمياه والتأمينات

وتابع «مسكين» أن المخالفات التي يتحدث عنها مسئولو التضامن الاجتماعي هي عبارة عن مديونيات مستحقة للكهرباء ومياه الشرب والتأمينات الاجتماعية وغيرها من المصروفات الخاصة بالأطفال المقيمين بالدار، وأوضح أن مسئولي جمعية رعاية البنين والبنات مستعدون لأي مساءلة قانونية في هذا الشأن.

نائب محافظ أسوان تنفي طرح أي دور اجتماعية للاستثمار

على جانب متصل، نفت محافظة أسوان القيام بأي أستثمارات لمبان أو مواقع دور الرعاية الأجتماعية للبنين والبنات، وأكدت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب محافظ أسوان، أنه لانية مطلقاً في هذا الاتجاه، وشددت على أن توجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واضحة في هذا المجال، بتقديم كافة أوجه الدعم لدور الرعاية الأجتماعية للقيام بدورها الإنساني والمجتمعي، والتى كان آخرها قرار المحافظ بتخصيص مبلغ 200 ألف جنيه لها، خلال زيارته الأخيرة في أول أيام عيد الأضحى المبارك في يوليو الماضي.

وأوضحت نائب المحافظ أن قرار مديرية التضامن الأجتماعي يتضمن تكليف جمعية جديدة لإدارة دور رعاية البنين والبنات بدلاً من الجمعية الحالية، وأضافت أن يجري في الوقت الراهن إنهاء إجراءات التسليم والتسلم، ومنها تحويل مبلغ 200 ألف جنيه للجمعية الجديدة، التي قدمها محافظ أسوان، بهدف دعم أعمال رفع كفاءة وتوفير الخدمات الأساسية والترفيهية المقدمة للطلاب والطالبات المقيمين بدور الرعاية.