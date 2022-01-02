تحرير 352 مخالفة مرورية وتحصيل 32 ألف جنيه غرامات فورية بطنطا والمحلة

تمكنت إدارة مباحث مرور الغربية، اليوم، من شن حملة مكبرة تستهدف إحكام التواجد الشرطي وردع قائدي السيارات والدراجات الناريه ومركبات الـ«توك توك» المخالفين للقواعد السير المروري على مستوى مركزي طنطا والمحلة .

ردع المخالفين

وأسفرت الحملات المرورية عن تحرير 52 مخالفة مرورية، وتحصيل 32 ألف جنيه غرامات فورية.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مباحث المرور بالغربية، يفيد شن حملات مرورية مكبرة تحت إشراف العقيد محمود أبو المكارم رئيس مباحث المرور والعقيد أيمن مكاوي مدير إدارة المرور بمركزي سمنود والمحلة مدعومة بتشكيلات من قوات الشرطة السرية والنظامية علي مستوي الطرق الفرعية والرئيسية الواصلة بين مركزي «طنطا - المحلة».

تفاصيل الحملات المرورية ومصادرة المركبات والسيارات والدراجات المخالفة

كما أسفرت الأكمنة المرورية بمنطقتي العلو والرجدية والطريق الدائري «المحلة - المنصورة» عن ضبط 10 سيارات، وتحرير مخالفة السير بدون ملصق إلكتروني، ومصادرة 10 مركبات «توك توك» غير مرخصة، وإجراء تحاليل مخدرات لأكثر من 25 حالة، وثبوت 3 حالات إيجابية، وتحرير 24 مخالفة قيادة سيارة ملاكي وعربة نقل برخص منتهية التسيير، فضلا عن تحصيل 32 ألف غرامات فورية من المخالفين للوائح وقواعد السير المروري علي مستوي قري ومراكز المحافظة.

وكلفت إدارة مباحث المرور بالغربية بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.

تحصين 308 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالغربية

في سياق آخر، أعلنت مديرية الطب البيطري بالغربية، برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور مدير الطب البيطري، اليوم، الانتهاء من تحصين ما يقرب من 308 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، أثناء تدشين فعاليات مبادرة الحملة القومية على مستوى الإدارات والوحدات البيطرية.