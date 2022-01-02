عودة حركة الملاحة بين مينائي نويبع البحري والعقبة الأردني

قال اللواء محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة العامه لموانئ البحر الأحمر، إن حركة الملاحة بين ميناء العقبة وميناء نويبع عادت إلى طبيعتها بعد استقرار الأحوال الجوية المضطربة، متابعًا أنه جرى إعادة تشغيل ميناء نويبع أمام العبارات في الساعة 5 فجرًا، ودخلت عبارات الجسر العربي إلى الميناء.

لا خسائر جراء الأمطار والسيول

وأكد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه لا توجد أي خسائر بالنسبة للهيئة جراء الأحوال الجوية التي تعرضت لها محافظات مصر، مضيفًا أن الهيئة تقوم بالاتصال بكل الموانئ عن طريق غرفة العمليات المركزية بالهيئة لمتابعة الموقف عن كثب، ولم تتلق غرفة العمليات أي بلاغات بشأن وقوع حوادث أو خسائر في كل الموانئ البحرية التابعة للهيئة.

والجدير بالذكر أن محافظة جنوب سيناء تعرضت أمس لحالة من عدم الاستقرار الجوية، حيث سقطت الأمطار بغزارة مسببة سيول قوية ومتوسطة، ازدادت سرعة الرياح، ارتفعت الأمواج.

إغلاق ميناء نويبع

وكانت أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان لها في ساعة متأخرة من ليلة أمس إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء بسبب سوء الأحوال الجوية، بعد بلوغ شدة الرياح أكثر من 35 عقدة في الساعة، وهي رياح جنوبية شرقية، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر، لذا قررت إدارة الميناء إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأوضحت أنه تم إغلاق الميناء بدأ في الساعة 12 من منتصف ليلة أمس واستمر حتى الخامسة فجرا، وتوقفت العبارات العاملة بين ميناء العقبة الأردني ونويبع المصري لحين استقرار الأحوال الجوية.