مع بداية 2022 جولات مفاجئة يومية للتفتيش على إدارات أوقاف الإسكندرية

مع بداية عام 2022، بدأ الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بعدد من الجوالات مرورية مفاجئة اليومية، على بعض مساجد المحافظة، وذلك في محاولة للتأكد من انتظام سير العمل بالمساجد، خاصة في ظل بداية العام الجديد إضافة إلى الطقس المتقلب الذي تشهده المحافظة.

وكيل أوقاف الإسكندرية: لا مكان للمقصرين

وأكد «عبد الرازق»، في تصريحات صحفية على هامش جولاته المرورية اليومية في مساجد الإسكندرية، التي تتضمن جميع الإدارات إضافة إلى المرور على عدد كبير من المساجد خلال 48 ساعة، إنه لن تكون العوامل الجوية عائقا أو حجة للتكاسل أو التقصير أو الإهمال في العمل.

وشدد على جميع العمال أنه لا مجال لمقصر أو مهمل في عمله، مشيرًا إلى أن الكثير من العاملين الملتزمين الذين يؤدون عملهم بكفاءة واهتمام، مطالباً الجميع بتحمل المسئولية وما تتطلبه المرحلة من التزام الجميع من أهالي المحافظة بإتباع الإجراءات الاحترازية داخل المساجد ما يؤكد فهمهم لصحيح الدين وحرصهم على سلامة الجميع والحفاظ على النفس البشرية التي هي من أهم مقاصد الأديان.

جولات مفاجئة لوكيل أوقاف الإسكندرية

وفاجئ العاملين داخل المساجد بجولته المرورية التي تبدأ يومياً من العصر حتى صلاة العشاء ماشياً على الأقدام وبطريقة غير تقليدية وجه خلالها العاملين بالمساجد إلى بذل أقصى جهد للحفظ على مساجدنا وعدم تركها لعبث العابثين وعدم ترك المفاتيح لأحد من الأهالي حتى لا تكون عرضه للإهمال أو العبث بها.

وزار وكيل الوزارة، مقر إدارتي وسط والجمرك لمتابعة سير العمل بالإدارة، مطالباً بضرورة دقة تحرير المستحقات المالية لجميع الموظفين بمختلف مسمياتهم بحيث لا يصرف أي مبالغ مالية بدون وجه حق حفاظا على المال العام.

أوقاف الإسكندرية تكريم العامل المجتهد

ولفت إلى أن هناك مكافأة وتكريمات لأي عامل مجتهد في الإدارات أو المساجد، مشيراً إلى أن هذه الجولات في إطار سعي وكيل الوزارة لمتابعة الإدارات والمساجد للتأكد من انتظام سير العمل وتقديم الدعم اللازم لجميع العالمين بأوقاف الإسكندرية.

وأوضح أن هذه الجولات لن تنقطع وستتكرر مرارًا وتكرارًا حتى يثاب الملتزم ويقوم المعوج إن أراد وإلا فلا مجال لمقصر.