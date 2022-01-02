رئيس التحرير

محمود مسلم

فتح طريق الإسكندرية الصحراوي أمام السيارات بعد زوال الشبورة

كتب:

سحر عزازى
09:14 ص | الأحد 02 يناير 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أعلنت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق الإسكندرية الصحراوي والطريق الصحراوي الشرقي والغربي، أمام حركة السيارات، بعد انقشاع الشبورة صباح اليوم الأحد.

الالتزام بتعليمات رجال المرور

وناشدت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

الحيطة والحذر للحفاظ على الأرواح

وشددت الإدارة العامة للمرور على السائقين، باتخاذ الحيطة والحذر خلال السير على الطرق للحفاظ على أرواحهم، واتباع الإرشادات وقواعد السير خلال الشبورة.

اقرأ المزيد:

الدفع بمعدات ثقيلة لإعادة فتح طريق «وادي فيران» في جنوب سيناء

فتح طريق بورسعيد المتجه لدمياط أمام حركة المرور

فتح طريق «أبو صقل - الضاحية» بعد 8 سنوات من الإغلاق في العريش.. «صور»

فتح طريق (القطامية - السخنة) أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة  

عاجل.. إعادة فتح طريق «قنا - سفاجا» بعد غلقه بسبب الطقس السيئ