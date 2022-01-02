فتح طريق الإسكندرية الصحراوي أمام السيارات بعد زوال الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق الإسكندرية الصحراوي والطريق الصحراوي الشرقي والغربي، أمام حركة السيارات، بعد انقشاع الشبورة صباح اليوم الأحد.

الالتزام بتعليمات رجال المرور

وناشدت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

الحيطة والحذر للحفاظ على الأرواح

وشددت الإدارة العامة للمرور على السائقين، باتخاذ الحيطة والحذر خلال السير على الطرق للحفاظ على أرواحهم، واتباع الإرشادات وقواعد السير خلال الشبورة.