ارتفاع عدد المصابين في تصادم سيارتين بالفيوم إلى 36 شخصا

ارتفع عدد المصابين في حادث تصادم سيارتين إحداهما ملاكي وأخرى نصف نقل على طريق أسيوط الصحراوي الغربي قبل كمين الروس بنطاق محافظة الفيوم، إلى 36 شخصاً كانوا يستقلون السيارتين.

ووقع الحادث بسبب ارتفاع الشبورة وانعدام الرؤية على الطريق، ما تسبب في تعطيل الحركة المرورية على الطريق، بينما هرعت سيارات الإسعاف ورجال الشرطة إلى مكان الحادث، وجاري نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما يجرى رفع آثار الحادث من على الطريق لتسيير حركة المرور.

تصادم مروع

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد وقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتين محملين بالركاب إحداهما بيجو وأخرى نصف نقل، ما أسفر عن إصابة 36 شخصاً بإصابات خطيرة.

الإسعاف تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور هرعت عشرات سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجار انتشال المصابين في حادث تصادم السيارتين، ونقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لعمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

الشرطة ترفع آثار الحادث

كما انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز إلى مكان الحادث، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، بينما يقوم رجال الحماية المدنية ورجال المرور بإزالة آثار الحادث ونقل السيارتين إلى المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، تمهيداً لإعادة فتح الطريق أمام المارة وتسيير الحركة المرورية على الطريق. وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لتتولى التحقيق.