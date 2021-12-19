إصابة 20 شخصا في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالفيوم

تسببت السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بالحارة المرورية، في وقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتين ميكروباص على طريق أسيوط السياحي بمحافظة الفيوم، مما تسبب في حالة من الرعب بين ركاب السيارتين، وأسفر عن إصابة 20 شخصاً منهم بإصابات متنوعة.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بسبب الحادث الذي أغلق الطريق أمام المارة، فيما هرعت سيارات والإسعاف إلى مكان الحادث، لإنقاذ المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى، كما هرعت قوات الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وإعادة فتح الطريق أمام المارة.

بلاغ بوقوع حادث ووجود مصابين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق بحيرة قارون السياحي ووجود مصابين.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة أبشواي برئاسة المقدم إسلام الصاوي رئيس المباحث إلى مكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص محملين بالركاب، قبل مدخل مدينة أبشواي على طريق بحيرة قارون، وإصابة 20 شخصاً من مستقلي السيارتين.

الإسعاف تنقل المصابين للمستشفى

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى انتشال المصابين من السيارتين الذين تنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح، ثم جرى نقلهم إلى مستشفى أبشواي المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

الحادث ليس الأول على نفس الطريق

تجدر الإشارة إلى أنّ هذا الحادث ليس الأول على هذا الطريق، حيث شهد نفس الطريق وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص أيضاً الجمعة الماضية، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص بينهم طفلين وإصابة 7 آخرين.