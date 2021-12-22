جثتان وإصابات خطيرة في حادث تصادم بالفيوم.. رحلة العودة من العمل انتهت بكارثة

لم يكن «مصطفى»، الشاب العشريني، يعلم أنّ حياته ستنتهي بتلك الصورة المأساوية خلال عودته من عمله في حقول الطماطم، حيث تعرض لحادث تصادم خلال استقلاله سيارة نصف نقل محملة بالطماطم مع سيارة ميكروباص، مما تسبب في هرس رأسه بالكامل ليسقط جثة هامدة غارقاً في دمائه، فيما سقطت حمولة الطماطم من فوق السيارة وغطت طريق أسيوط الصحراوي الغربي أعلى كوبري هوارة بنطاق محافظة الفيوم، وهو ما أدى لتوقف حركة المرور على الطريق نتيجة الحادث الذي تسبب في مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين بينهم سيدتين وطفل.

أسماء المتوفين في حادث تصادم سيارتين

وحصلت «الوطن» على أسماء المتوفين في حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بمحافظة الفيوم، وهما مصطفى عبد الوهاب هاشم، 28 سنة، ومقيم محافظة بني سويف، تهشم كامل في الرأس، وسقط جثة هامدة في مكان الحادث، وجمعة عيد جمعة، 36 سنة، ومقيم بني سويف، والذي توفي فور وصوله المستشفى إثر إصابته باشتباه كسر بالجمجمة، وجروح بالرأس، ونزيف بالمخ.

أسماء المصابين في حادث التصادم

كما أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، وهم كل من هدى محمد علي، 45 سنة، مقيمة القاهرة، باشتباه كسر بالساق الأيمن، وعيد إمام محمد، 52 سنة، مقيمة القاهرة، باشتباه إصابة بالعمود الفقري، وأحمد عبد العزيز عبد المغني، 38 سنة، ومقيم فيصل بالجيزة، باشتباه ارتجاج بالمخ وكدمات بالوجه وجروح باليدين، ورجب سيد طه، 50 سنة، ومقيم بني سويف، باشتباه كسر بالركبة اليسرى، ورضا عبد الحميد علي، 35 سنة، ومقيم بني سويف، بكدمات بالكاحل الأيمن، وكريم سيد طه، 4 سنوات، مقيم بني سويف، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبطل قنديل محمد، 51 سنة، مقيم الجيزة، ببتر كامل بالأذن اليمنى واشتباه كسر بالساعد الأيمن.

حادث تصادم مروع بين سيارتين

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً يفيد وقوع حادث تصادم مروع على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، أعلى كوبري هوارة بنطاق محافظة الفيوم، ومصرع شخصين وإصابة 7 آخرين، وجرى الدفع بـ 7 سيارات إسعاف لنقل الجثث والمتوفين إلى مستشفى الفيوم العام، كما تم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.