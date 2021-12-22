مصرع شخصين وإصابة 7 في تصادم ميكروباص بسيارة نقل على كوبري بالفيوم

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي، أعلى كوبري هوارة بنطاق محافظة الفيوم، حادث تصادم مروّع بين سيارتين إحداهما ميكروباص محملة بالركاب والأخرى نصف نقل محملة بطماطم كانت في طريقها لإحدى محطات التصدير، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واستخدام ملفات غير شرعية.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، أحدهما هُرست رأسه تماماً، وإصابة 7 آخرين بينهم من بُترت أُذنه ومن أصيب بكسر في العمود الفقري، وتنوعت باقي الإصابات بين كسور وجروح، فيما هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابين للمستشفى، وإزالة آثار الحادث.

تصادم مروع

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد وقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى نصف نقل محملة بالطماطم، ووجود وفيات ومصابين.

الشرطة تنتقل لموقع الحادث

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث وتبين وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي إتجاه أسيوط، أعلى كوبري هوارة بنطاق المركز، ووجود مصابين ومتوفين، وجرى استدعاء سيارات الإسعاف.

6 سيارات إسعاف لنقل الجثث والمصابين

وعلى الفور، انتقلت 6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شخص هُرست رأسه بالكامل، وآخر أُصيب باشتباه كسر بالجمجمة وجروح بالرأس ونزيف بالمخ وتوفي فور وصوله المستشفى، وإصابة 7 آخرين بينهم سيدتين وطفل.

نقل المتوفي والمصابين للمستشفى

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، كما جرى نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.