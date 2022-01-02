إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بالفيوم بسبب الشبورة

تسببت موجة الطقس السيئ وارتفاع الشبورة في انعدام الرؤية على الطرق الصحراوية والداخلية بمحافظة الفيوم، ما أسفر عن وقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكي والأخرى نصف نقل، على طريق أسيوط الغربي بنطاق محافظة الفيوم.

وأسفر الحادث عن وقوع 6 مصابين، وتعطيل حركة المرور على الطريق، وحدوث تكدس مروري، فيما هرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى، وتسيير الحركة المرورية ورفع آثار الحادث.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ونصف نقل بسبب الشبورة الزائدة وانعدام الرؤية على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المركز.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وانتقل على الفور، ضباط مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس المباحث إلى مكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم السيارة النصف نقل بأخرى ملاكي بيجو من الخلف، بسبب الشبورة وانعدام الرؤية، وإصابة 6 بينهما 4 كانوا يستقلون السيارة الملاكي واثنين آخرين كانا يستقلان السيارة النصف نقل.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونُقل المصابون الستة إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

رفع آثار الحادث وتسيير المرور

وجرى رفع آثار الحادث ونقل السيارتين إلى المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوي الغربي، كما جرى إزالة الزجاج من على الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة.

وحُرر بالواقعة المحضر اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأُحيلت للجهات المختصة التي تولت التحقيق.