ضبط 16 كليو حشيش في مسكن تاجر مخدرات بالإسكندرية

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية ) بالإتجار فـى المواد المخدرة ، متخذاً من المنطقة محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 16,5 كيلو جرام- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول- سيارة "ملاكى")، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين المحمول للإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.