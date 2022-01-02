إقامة محطة صرف صحي على قطعة أرض تبرع بها مواطن في قرية بالبحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، موافقة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة محطة رفع صرف صحي على مساحة 625 مترا مربعا بقرية أبراك حمام بمركز إيتاي البارود، تبرع بها أحد المواطنين.

مشروع ذات نفع عام

ويعد المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983، وينطبق بشأنها الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016.

جاء ذلك طبقا للحدود الموضحة بمحضر معاينة الإدارة الزراعية بإيتاي البارود، ومذكرة الإدارة المركزية لحماية الأراضي المعروضة من رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وذلك شريطة إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

محطة صرف صحي في منشأة أمين

وأعلن محافظ البحيرة أمس أيضا موافقة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إقامة محطة رفع صرف صحي على مساحة 542 مترا مربعا بناحية منشأة أمين إسماعيل التابعة للوحدة المحلية لشابور، بمركز كوم حمادة، والتي تبرع بها أحد المواطنين.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.

وذكر «آمنة»، أن مثل هذه المشاريع تخدم عددا كبيرا من الأهالي، الأمر الذي يضمن لهم حياة كريمة والتي يوجه بها رئيس الجمهورية.