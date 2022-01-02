السعودية: لا نية لوقف استقبال المعتمرين من أي دولة

قال فضيلة الشيخ سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، إن منح التأشيرات الخاص بالعمرة يسير بصورة طيبة، ولم يتوقف، وتراقب المملكة العربية السعودية الأوضاع بالنسبة لكورونا، والأوضاع حتى الآن ليست خطيرة.

السعودية تراقب الأوضاع بالنسبة لكورونا

وأضاف «القرشي»، خلال اتصال هاتفي، ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن علامات التباعد الاجتماعي عادت مرة أخرى إلى الحرم المكي، ونأمل إزالتها مرة أخرى مع زوال خطورة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه لا توجد أي نية لوقف استقبال المعتمرين من أي دولة، مردفا: «هناك لجنة لدينا بمجلس الوزراء السعودي لمتابعة هذه الأمور وعمليات الانتشار في جميع الدول».

المملكة وضعت شروط للقادمين من العمرة

وأوضح أن المملكة وضعت شروط للقادمين من العمرة أولها التطعيم والعزل لمدة 5 أيام، وعند التأكد بعد إصابته بأي شيء ينطلق لأداء العمرة.

من جانبه، قال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة، في مداخلة للبرنامج، إن هناك ضوابط للحج والعمرة هذا العام، على رأسها الحصول على التطعيم وإجراء PCR قبل السفر، متابعا: «هناك علاقات طيبة وتواصل مستمر مع الجانب السعودي لإزالة أي عقبات خاصة بالعمرة».

25 يوما مدة متاحة لشركات السياحة للتنسيق مع الجانب السعودي

وتابع: «لدينا 25 يوما مدة متاحة لشركات السياحة للتنسيق مع الجانب السعودي بشأن رحلات العمرة».

وتبدأ شركات السياحة غدا وحتى يوم 25 يناير 2022 توثيق عقود وكالة العمرة مع الوكالات السعودية، استعدادا لبدء رحلات العمرة التي من المقرر بحسب السلطات السعودية أن تنطلق في فبراير المقبل.

واعتمدت بشكل رسمي الضوابط الخاصة بالعمرة، مساء الأربعاء، والتي ينص أبرزها على وجوب حصول من يرغب في أداء العمرة على الجرعة الثالثة للقاح لمن مر على تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح 6 أشهر.