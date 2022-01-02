السجن 5 سنوات لعاطل خطف محامٍ وعذبه لترك خطيبته في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هيثم الضوي ومدحت سالم، وسكرتارية نبيل شكري، بالسجن المشدد 5 سنوات على عاطل اشترك مع آخرين في خطف محامٍ وتعذيبه لإجباره على ترك خطيبته.

الأمن يتلقى بلاغًا بالواقعة

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغًا في 30 أغسطس عام 2014 من «أ. ع» محامٍ يتهم فيه 3 أشخاص بإيقافه أثناء قيادته سيارته وإجباره على النزول منها واقتياده إلى مكان غير مأهول بالسكان وانهالوا عليه بالضرب والتعذيب.

عطل يخطف محام لترك خطيبته بينهما قصة حب

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي شارك فيه ضباط إدارة البحث الجنائي بالمديرية وضباط إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة الزقازيق وضباط فرع الأمن العام، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من «رجب. ع. ال» عاطل، ومقيم بكفر الجراية التابعة لدائرة المركز، واستعان بشخصين آخرين لخطف المجني عليه لوجود علاقة عاطفيه مع خطيبته بقصد تعذيبه وإجباره على تركها حتى يتمكن من الزواج منها.

الأمن يضبط المتهمين

وتمكن ضباط المباحث الجنائية من تحديد أماكن المتهمين وإلقاء القبض عليهم، وبحوزتهم أسلحة بيضاء «مطواتان قرن غزال» استخدمهما في خطف المجني عليه وتهديده، واعترف المتهمين بتعذيبه وضربه لإجباره على ترك خطيبته في منطقة غير مأهوله بالسكان إلا أنه المجني عليه تمكن من الفرار منهم هربًا، متوجها لمركز شرطة الزقازيق وحرر محضر ضدهم، وبعد علمهم بقرار ضبطهم فروا من أماكن تواجدهم إلا أن الأجهزة الأمنية حددت أماكنهم وضبطتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 41227 لسنة 2014 جنايات مركز شرطة الزقازيق، وبالعرض علي النيابة العامة أحالتهم محبوسين لمحكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات اليوم علي المتهم الرئيسي في خطف المحام وتعذيبه، فيما سبق محاكمة المتهمين الآخرين.