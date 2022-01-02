تحذير عاجل من الصحة لغير الحاصلين على الجرعة الكاملة من لقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 لـ34 عاما ولم يحصلوا على الجرعة الكاملة من التطعيم، أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا 3 مرات مقارنة بالأشخاص الذين تلقوا اللقاح بالكامل.

وأضاف أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 لـ64 عاما، ولم يحصوا على الجرعة الكاملة من التطعيم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة 4 مرات بالفيروس، وأكثر عرضة للدخول للمستشفيات لأكثر من 18 مرة.

الأشخاص في سن 65 عاما أكثر عرضة للإصابة بكورونا 7 مرات عن غيرهم

وأكد عبدالغفار، في تقرير رسمي له، أنّ الأشخاص في سن 65 عاما فأكثر، أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا عن غيرهم 7 مرات في حال عدم أخذ الجرعة الكاملة من لقاح كورونا، مناشدا المواطنين بضرورة الإسراع للحصول على لقاح كورونا؛ للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وكشف عبدالغفار، عن وصول شحنة جديدة من لقاح إسترازينكيا، 5 يناير الجاري، مطمئنا المواطنين بتوافر كل لقاحات كورونا داخل مراكز تلقي اللقاح على مستوى محافظات الجمهورية.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية؛ لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا، لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة كافة؛ للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس.