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سانت كاترين تكتسي بالثلوج.. وأمطار غزيرة ورعدية على جنوب سيناء (فيديو)

سيول في شرم الشيخ

كتب:

محمد عزالدين
02:18 ص | الأحد 02 يناير 2022
الثلوج

الثلوج

اكتست الثلوج مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، بحسب فيديوهات منتشرة على صفحات السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

أمطار غزيرة في جنوب سيناء

كما نشرت صفحة الهيئة العامة للأرصاد الجوية على «فيس بوك»، خلال الساعات الماضية، فيديوهات أرسلها متابعيها تظهر سقوط أمطار غزيرة وسيول على عدة مدن في محافظة جنوب سيناء.

سيول في شرم الشيخ

ونشرت فيديو يظهر سقوط أمطار غزيرة ورعدية وسيول في شوارع مدينة شرم الشيخ، معلقة: «نتمنى السلامة لكل أهالينا في شرم الشيخ وسيناء الحبيبة ومحافظة البحر الأحمر».

أمطار غزيرة في دهب والعين السخنة

كما نشرت فيديو يظهر سقوط أمطار غزيرة على مدينة دهب بجنوب سيناء، وفيديو يظهر تساقط حبات البرد على مدينة شرم الشيخ، وفيديو يظهر سحب رعدية في سماء العين السخنة، معلقة: «في إطار استمرار متابعة الحالة الجوية على سيناء والمدن المطلة على خليج السويس ومحافظة البحر الأحمر، العين السخنة الآن».

استمرار الأمطار الغزيرة والثلوج والبرد حتى صباح الغد

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار سقوط الأمطار الغزيرة والثلوج والبرد مع سماع دوي للرعد على مناطق واسعة من سيناء والمدن المطلة على خليج السويس والبحر الأحمر وتستمر حتى صباح الغد.

ولفتت أن الحالة الجوية تستقر على مصر الوسطى حيث تلاشت السحب الممطرة هناك.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 2 يناير 

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 1

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