استمرار إغلاق طريق «النفق - شرم الشيخ» بسبب السيول وفتح طريقين بطابا

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص، اليوم الأحد، إن جميع الطرق الدولية مغلقة، خاصة طريق «شرم الشيخ - النفق»، والذي أُغلق منذ أمس سواء الطريق الساحلي أو الطريق الدولي الجديد لحين رفع مخلفات السيول.

وأشار المحافظ إلى الدفع بفرق عمل من الهيئة لإعادة فتح الطرق الدولية، إذ يعمل أفرادها في ظروف جوية مضطربة، ومع ذلك استطاعوا إعادة فتح طريق «طابا - نويبع»، وطريق «طابا - النقب».

وأوضح المحافظ أن الحالة الجوية اليوم مستقرة، ولم تتساقط أمطار في الفجر أو الصباح، لافتا إلى إعداد تقرير بالموقف ليلة أمس وإرساله إلى وزارة التنمية المحلية التي تابعت الأزمة عن كثب.

فتح 5 طرق

وقال المهندس محمود مرعي رئيس المنطقة الحادية، والتي تشمل السويس وجنوب سيناء، في تصريح لـ«الوطن»، إن فرقا تابعة للهيئة قامت بناء علي توجيهات اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري، بالتوجه إلى الطرق المغلقة للمساعدة في إعادة فتحها، وقال إنه جرى الدفع بأربعة فرق لإعادة فتح الطرق، وأعيد فتح طريق «طابا - نويبع»، وطريق النقب، فضلا عن طريق «دهب سانت كاترين».

وقال إن باقي الطرق سيجرى فتحها اليوم، بعد رفع المخلفات التي نقلتها مياه السيول.

حصر الخسائر

وكلف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، بتشكيل لجنة من المدن وديوان عام المحافظة لحصر الأضرار والخسائر التي خلفتها السيول.

وقال إن السيول لم تتسبب في خسائر في الأرواح أو المنشآت، وجاري حصر الأضرار الناتجة عنها.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء تعرضت أمس إلى موجة من الطقس السيئ، تسببت في حدوث سيول وقطع بالطرق.