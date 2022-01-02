رابط شراء تذاكر مونديال الأندية.. مباراة الأهلي ومونتيري تبدأ من 25 درهما

يتصدر رابط شراء تذاكر مونديال الأندية، مواقع البحث الإلكتروني، بالتزامن مع اقتراب موعد مبارة الأهلي المصري، في مواجهة مونتيري المكسيكي، والمقررة إقامتها على استاد آل نهيان بأبو ظبي، الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، يوم السبت الموافق 5 فبراير المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022.

رابط شراء تذاكر مونديال الأندية

وطرح موقع «فيفا» الرسمي، رابط شراء تذاكر مونديال الأندية، عبر بوابته الرسمية، للمباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي ومونتيري، بأسعار تبدأ من 25 درهماً للفئة الرابعة، و150 درهما للفئة الأولى.

وأوضح الموقع الرسمي لـ«فيفا»، أنه يجب على الحاضرين الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فيما فوق إظهار بطاقة المرور الخضراء، وتقديم اختبار PCR سلبيًا صالحًا لمدة 96 ساعة، مشيرأ إلى أن الحاضرين الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا لا يشترط لهم تقديم اختبار PCR، ويسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين والذين لا يحتاجون إلى مقعد دخول الاستاد بدون تذكرة، وتخضع جميع التذاكر المشتراة لشروط وأحكام تذاكر كأس العالم للأندية الإمارات 2021 FIFA.

مباراة الهلال السعودي

ومن المقرر أن تقام مبارة الهلال السعودي بطل آسيا ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022، مع الفريق الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي، يوم 6 فبراير، على ملعب محمد بن زايد، وتبدأ أسعار التذاكر من 25 درهماً للفئة الرابعة، وتصل حتى 150 درهما للفئة الأولى.

بطولة كأس العالم للأندية

جدير بالذكر أن المباراة الافتتاحية في بطولة كأس الأندية المقامة بدولة الإمارات، تقام بين فريقي الجزيرة الإماراتي، حامل لقب الدوري بدولة الإمارات، مع فريق بيراي من دولة تاهيتي في الدور التمهيدي، 3 فبراير المقبل، ليتأهل الفائز في المباراة إلى الدور ربع النهائي.