تردد القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2022: قناتان مفتوحتان

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، انطلاق منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، التي من المقرر تنظيمها في دولة الكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير 2022، بمشاركة 24 منتخبًا، لذا بدأ العديد من المهتمين بكرة القدم، في البحث عن تردد القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2022.

تردد القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2022

ومن المقرر أن تُنقل مباريات كأس أمم أفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، التي تملك حقوق بث جميع مباريات البطولة ويمكنك ضبطها من خلال التردد التالي:

القمر: نايل سات

التردد: 11084

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح : 2/3

الاستقطاب: أفقي

وبخلاف قنوات بين سبورتس، يوجد قناتان أُخْرَيان سيتم من خلالهما بث مباريات البطولة، مجانيًا وهما:

قناة RTB TV البوركينية

ويمكن مشاهدة القناة عبر القمر الصناعي: يوتلسات 9E، وتردد: 11900 / H 27500، وتبث القناة مجانا بدون تشفير.

‏قناة RTI 1 الإيفوارية

ويمكن متابعة القناة عبر أقمار بدر 26E وتردد 11996 / H 27500.

مجموعة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2022

ويأتي منتخب مصر المشارك في البطولة على رأس المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات: نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، ويبدأ الفراعنة أولى مواجهاتهم في البطولة بلقاء المنتخب النيجيري يوم 11 يناير الجاري، ثم غينيا بيساو يوم 15 من الشهر ذاته، ليختتم المنتخب مواجهات المجموعة بمباراة السودان يوم 19 من الشهر ذاته.

مواعيد مباريات منتخب مصر

- يوم 11 يناير: منتخب نيجيريا × منتخب مصر، الساعة 6 مساءً.

- يوم 15 يناير: منتخب مصر × غينيا بيساو، الساعة 9 مساءً.

- يوم 19 يناير: منتخب مصر × منتخب السودان، الساعة 9 مساءً.