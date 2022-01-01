حظك اليوم برج الحمل السبت 1-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الحمل بسعيه الدائم خلف أهدافه حتى يقوم بتحقيقها، ولا يلتفت إلى الصعوبات التي تواجهه على الإطلاق، ولكنه يمضي نحو الأمام فقط، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

القمر في وضع معاكس يدفعك للتنافس وقد يجلب لك ذلك بعض النزاعات.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

الوضع الفلكي ما زال دقيقا وتنصحك الأفلاك بالتحكم في أعصابك تجنبا للمشاكل.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان يحيى الفخراني، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.