حظك اليوم برج الحمل الأحد 2-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يتصف بحب القيادة، فهي من أبرز سمات البرج، وهو مستعد أيضًا أن يواجههم بأي أخطاء تصدر منهم، كما يتميز الحمل بالسعي المستمر وراء أهدافه لتحقيقها، ويمضي نحو الأمام فقط، ولا يلتفت إلى الصعوبات التي تواجهه، وتستعرض «الوطن» لمتابعيها في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

القمر الجديد معاكس في منزل العمل وتنصحك الأفلاك بالتروي وضبط النفس والصبر أمام المستجدات.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

ابتعد اليوم عن المخاطر والمشادات العاطفية واحرص على الاستقامة كي لا تؤخذ عليك أخطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.