حظك اليوم برج الثور الاثنين 3-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يميل في كثير من الأحيان، إلى أن يكون كريمًا مع الأشخاص من حوله، وهو يهدف بهذا إلى أن يجعل علاقاته طويلة الأمد.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

اليوم تساعدك الحالة الفلكية، وتحسن استغلال المعطيات في مسيرة حياتك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

ما زال القمر يعمل لصالحك وفي الأفق تطور إيجابي، وفرص سانحة وحظ كبير.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.