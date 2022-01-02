حظك اليوم برج الثور الأحد 2-1-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الثور يعرف عنه العناد وشدة الغيرة، يمتلك قلب كبير، ويسعى لإرضاء الأخرين بشكل مستمر، كما أنه ينجز المهام المسندة إليه على أكمل وجه، وتستعرض بواية «الوطن» لقرائها ومتابعيها، حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر الجديد في منزل الحظ يمدك بالشجاعة والجرأة ويدفعك اليوم نحو كل جديد.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

تناغم القمر مع أورانوس يساعدك اليوم أن تكون أكثر تفهما للمشاعر الخافية لدى من يهمك أمرهم.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.