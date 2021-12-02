تعرف على مواعيد عرض برنامج «سوبر هيرو» على قناة مدرستنا 2

تواصل قناة مدرستنا 2، تقديم العديد من البرامج الترفيهية المختلفة إلى جانب برامجها التعليمية لطلاب المدارس، ومن بينها برنامج «سوبر هيرو»، ويبث يومي الجمعة والسبت، وتدور فكرة البرنامج حول تشجيع الطلاب والأسر على ممارسة الرياضة من المنزل بأبسط الإمكانات، ويبث البرنامج فقراته من داخل إحدى الصالات الرياضية ويساعد البرنامج الأسر والأطفال على القيام بتلك التمارين بأنفسهم في المنزل بطريقة بسيطة وآمنة.

مواعيد عرض برنامج «سوبر هيرو» على مدرستنا 2

برنامج سوبر هيرو، يعرض يومي الجمعة والسبت الساعة 9:50 مساءً والإعادة يومي السبت والأحد الساعة 11:50 صباحاً، ومن خلال البرنامج يتم التعرف على طريقة بناء الجسم السليم بشكل مناسب لكافة الفئات العمرية المختلفة وذلك من أجل إظهار قيمة الرياضة وتأثيرها الإيجابي في حياتهم، إنطلاقاً من حرص القناة على مساعدة طلاب المراحل التعليمية في الاستفادة بشكل مختلف من الرياضة.

وكان وزير التربية والتعليم ، طارق شوقي، وجه في وقت سابق نصيحة هامة لطلاب الثانوية العامة في مصر، بمتابعة قناة «مدرستنا 2»، ويمكن لجميع الطلاب والأسر متابعة عدد من برامج القناة المختلفة مثل برنامج «إزاي»، الذي يعرض من الأحد للخميس الساعة 9.30 مساءًا، ويعاد من الإثينن للجمعة الساعة 11:30 صباحاً.

مواعيد عرض برنامج «المختبر»

ويعرض برنامج «المختبر»، يومي الجمعة والسبت الساعة 9.30 مساءًا، ويعاد يومي السبت والأحد الساعة 11:30 صباحاً، و برنامج «جروب الماميز»، الذي يعرض من الأحد للسبت الساعة 10 مساءً، بينما الإعادة من الإثنين إلى الأحد الساعة 6 صباحاً.

يذكر أن العام الدراسي 2021/2022، بدأ يوم 9 أكتوبر الماضي وينتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، على أن تستمر أيام العام الدراسي 34 أسبوعا.