حظك اليوم برج السرطان الاثنين 3-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان دائمًا ما يهتم بأن يخوض علاقة آمنة بعيدًا عن الكذب والخيانة، نظرًا لاتصافه بإخلاصه الشديد تجاه شريك حياته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في مواجهة برجك.. حاول اليوم أن تكون ملاحظا ومراقبا لحقوقك معظم الوقت خاصة في توقيع الأوراق.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

القمر في مواجهة برجك.. تجنّب العصبية وتحكّم اليوم في حساسيتك الشديدة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.