حظك اليوم برج السرطان الأحد 2-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج السرطان بكونه شخصية تسعى دائما إلى حماية الأشخاص المحيطين به من حوله، وبشكل خاص الأفراد الذين يحبهم، من أي شيء قد يسبب لهم المخاطر، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر الجديد في مواجهة برجك قد يصيبك بالتشوش، ومع ذلك تتغلب على كل الضغوط إذا قاومت ميلك للتوتر والاندفاع، ويجب أن تحافظ على حقوقك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

قد تكون اليوم بحاجة لكل ما تملك من صبر وقوة تحمل في تعاملك مع من تحب أو مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة الراحلة وردة، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.