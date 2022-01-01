حظك اليوم برج السرطان السبت 1-1-2022 مهنيا وعاطفيا

برج السرطان بأنه يقدس علاقة الصداقة بشكل كبير، ويعتبر علماء الفلك أنّه يكون محظوظًا من يملك صديقًا من مواليد برج السرطان، خاصة من الرجال، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر في مواجهة برجك.. حاول اليوم أن تكون ملاحظا ومراقبا لحقوقك معظم الوقت خاصة في توقيع الأوراق.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

القمر في مواجهة برجك.. تجنّب العصبية وتحكّم اليوم في حساسيتك الشديدة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.