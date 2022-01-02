الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا وتحذر من الشبورة: تصل حد الضباب

حددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، في بيان صادر عنها منذ قليل، أماكن سقوط الأمطار غداً، على الأنحاء، المتوقع أن تشهد سقوط أمطار عليها، منوهة بضرورة اتخاذ كل التدابير الاحترازية، للتعامل مع الشبورة المائية الكثيفة، التي تنتشر في الصباح الباكر على غالبية الأنحاء وتصل حد الضباب.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأضافت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تشهد بعض المناطق سقوط أمطار متفاوتة الشدة، نتيجة تكون السحب المنخفضة، حيث يتوقع خبراء الهيئة أن تشهد بعض المناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسب سقوط تصل إلى 40% تقريبا، بينما تشهد بعض المناطق من جنوب الوجه البحري، أمطار خفيفة قد تمتد إلى القاهرة الكبرى، بنسب حدوث تصل لـ20% تقريباً، بالإضافة إلى نشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية، وجنوب سيناء.

موعد تحسن الأحوال الجوية

وااعتباراً من الثلاثاء المقبل تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث يتوقع الخبراء عدم تساقط أمطار على الأنحاء كافة، خلال أيام الثلاثاء، الأربعاء، وحتى السبت المقبل الموافق 8 يناير 2022، لتكون الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المسيطرة على الطقس خلال تلك الفترة.

درجات الحرارة الصغرى تصل لـ3 مئوية

القاهرة 19 10

الإسكندرية 19 12

وادي النطرون 19 11

طنطا 19 11

شبين الكوم 19 10

دمنهور 18 10

بلطيم 18 10

مطروح 18 13

السلوم 18 11

سيوة 18 11

بورسعيد 19 12

دمياط 18 11

الزقازيق 19 11

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 20 11

السويس 19 11

العريش 18 11

رفح 18 10

رأس سدر 17 12

نخل 16 10

نويبع 20 14

طابا 18 10

كاترين 15 03

الطور 20 12

شرم الشيخ 22 15

الغردقة 22 15

مرسى علم 21 14

الفيوم 18 09

بني سويف 18 08

المنيا 19 08

أسيوط 18 08

سوهاج 19 09

قنا 19 09

الأقصر 19 10

أسوان 22 11

إدفو 21 11

أبو سمبل 19 10

الوادي الجديد 19 07

شلاتين 24 15

أبو رماد 23 15

حلايب 22 15

رأس حدربة 21 14.