حظك اليوم برج الأسد الإثنين 3-1-2022 مهنيا وعاطفيا

الشخصية القوية والمسيطرة تأتي على رأس الصفات التي تميز برج الأسد بالإضافة إلى تفضيله لاقتناء الهدايا الثمينة ومنح الأخرى للأصدقاء والمقربين، ولديه قدرة كبيرة على السعي وراء أهدافه وأحلامه.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر في منزل العمل يدفعك للإنجاز وتحسن استغلال طاقتك، وتظهر اعتدالا في ردود أفعالك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

المريخ بمنزل الحب يدفعك للاهتمام بالأحباب والأهل ويساعدك ذلك على الاقتراب منهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.