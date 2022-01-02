حظك اليوم برج الأسد الأحد 2-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد بكونه شخصية عاطفية وصادقة، يحرص على إظهار مشاعره بكل سهولة ووضوح ودائما ما يأخذ دور القائد في أية علاقة، ويعتمدون بشدة على حاجتهم إلى الاستقلالية والمبادرة، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

تميل اليوم نحو الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة في عملك.. تقوم بما عليك على أكمل وجه، وتحسن تنظيم وتوظيف جهودك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

القمر الجديد في منزل الصحة الإيجابي مما يجعلك تتحرك اليوم بكل حيوية وديناميكية ونشاط وتفاؤل

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.