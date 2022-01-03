حظك اليوم برج العذراء الإثنين 3-1-2022 مهنيا وعاطفيا

التميز والتجديد يأتي على رأس الصفات التي تميز مواليد برج العذراء، وتتطلب شخصيته دائما التميز في كل شيء يفعله، ابتداء من عمله وانتهاء بهواياته التي يمارسها.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

رغم الضغوط.. تعمل بحماس وفاعلية وقد تلتقي اليوم بأناس مخلصين تقضي معهم أوقات عذبة.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يدعم اليوم خطواتك وتتيسر أمورك العاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.